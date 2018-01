Sju varslingssaker i Høgre på to dagar 

innenriks

Det kjem fram i ei felles pressemelding frå Høgre og Unge Høgre fredag ettermiddag.

– Per no har det komme inn sju varslingssaker etter at Riise varsla avgangen sin, heiter det.

Partiet er atterhaldne med å formidle innhaldet i varsla.

– Av omsyn til at varslarane skal oppleve ein ryddig prosess og for å ikkje skape ein høgare terskel for nye varsel, går vi ikkje ut med detaljar utover at det er snakk om varsel som både gjeld Tonning-Riise og andre i Unge Høgre, skriv Høgre vidare.

Partiet oppfordrar no alle som har varsel om å vende seg til partiet, anten om eigne opplevingar eller på vegner av andre.

– Vi lovar full anonymitet. Høgre vil bidra med hjelp og bistand til dei som tar kontakt.

