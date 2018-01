Mot borgarleg semje, men forhandlingar står att 

innenriks

Organa til dei tre borgarlege partia sat fredag i beredskap for å kunne møte på kort varsel for å ta stilling til ei eventuell ny regjeringsplattform, får NTB bekrefta. Søndag blir antyda som eit sannsynleg tidspunkt.

NRK melde fredag at partileiarane i Høgre, Frp og Venstre var blitt einige om å danne ny regjering, men justerte seinare bodskapen til at dei planlegg å presentere ein ny plattform for sine eigne i helga.

Etter det NTB blir fortalt, står det framleis att krevjande forhandlingar på fleire område. Mantraet om at ingenting er klart før alt er klart, blir teke opp att. Forhandlingsinnspurt er eit ord som blir brukt. Forhandlarane sende også NTB eit fersk bilde av dei tre partileiarane, nestleiarane og rådgjevarane i forhandlingsrommet fredag for å vise at dei framleis sat samla.

– Vanskelege ting

Frå Venstre er bodskapen klart:

– No sit vi framleis i forhandlingar, og det er ikkje noko som er avklart. Ingenting er avklart før du har ein heilskap, og forhandlingane går føre seg, seier Venstre-nestleiar Ola Elvestuen til NTB utanfor Hotell Jeløy Radio på spørsmål om det er semje om ei ny borgarleg regjering.

– Vi sit framleis og forhandlar, og det står att framleis vanskelege ting, seier pressesjefen i partiet, Jan Christian Kolstø, til NTB.

Han bekreftar at landsstyret er kalla inn.

– Hos oss er det stortingsgruppa som avgjer, etter at landsstyret har komme med sine synspunkt, seier Kolstø.

Kallar inn partiorgan

NTB er kjent med at alle dei tre partia har bedt organa som skal ta avgjerd, om å halde seg i beredskap i helga. Men frå kjelder tett på forhandlingane blir det framheva at dette er heilt nødvendig, sidan mange av landsstyrerepresentantane må reise langt.

Oppgåva til Venstres landsstyre blir å komme med råd til stortingsgruppa – som formelt tar avgjerda om regjeringsdeltaking eller samarbeidsavtale.

Også i Framstegspartiet og Høgre er «baklandet» sett i beredskap for å kunne samlast på kort varsel i helga.

Det blir presisert at partiorgana skal gi si anbefaling om det endeleg framforhandla dokumentet, som det fredag framleis ikkje var semje om.

Må ha KrF-støtte

Innkallinga betyr i så fall at eit ferdig forhandla dokument, som kan bli ei regjeringserklæring, må vere klart til søndag, og at forhandlarane slik sett har gitt seg sjølv ein frist til å komme i mål. Ifølgje NRK kan det hende at partiorgana berre blir presenterte for ein skisse søndag.

Regjeringsforhandlingane begynte på Jeløya 2. januar. Lite har leke ut frå forhandlingane undervegs, men for ei veke sidan varsla dei tre partia at dei var einige om ein inkluderingsdugnad for å få fleire i jobb.

Det har lenge vore spekulert rundt at ei eventuell ny regjering ville bli presentert fredag 19. januar.

Sjølv om Høgre, Framstegspartiet og Venstre no skulle bli einige om ein regjeringsplattform, er dei tre partia avhengig av støtte frå KrF for å få fleirtal i Stortinget.

