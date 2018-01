Høgre erkjenner grov svikt i varslarsaker 

innenriks

– Organisasjonen har svikta grovt i behandlinga og oppfølginga av tidlegare innkomne varsel. Dette beklagar vi på det sterkaste overfor varslarane, skriv Høgre og Unge Høgre i ei felles pressemelding fredag ettermiddag.

– Det blir no gjort ein fullstendig gjennomgang av kva som har svikta i samråd med tidlegare generalsekretærar i Unge Høgre. Vi vil snu kvar stein og sette i verk tiltak for å hindre at noko liknande skjer igjen, heiter det.

Pressemeldinga kjem i kjølvatnet av ei rekkje varsel som gjeld Unge Høgres no avgåtte leiar Kristian Tonning Riise.