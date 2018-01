Forbrukarrådet tapte gruppesøksmål mot DNB

innenriks

– Etter ein samla vurdering finn retten ikkje grunnlag for at andelseigarane ikkje har fått den ytinga dei har betalt for, heiter det i dommen som kom fredag formiddag

Forbrukarrådet saksøkte DNB på vegner av om lag 180.000 kundar i tre fond i åra 2010 til 2014. Banken vart skulda for å ikkje ha drive aktiv forvalting av fonda, sjølv om kundane har betalt for det. Forbrukarrådet meinte kundane burde få betalt tilbake det dei har betalt ekstra samanlikna med om dei hadde investert i eit passivt fond, som er mykje billigare. Til saman er det snakk om 690 millionar kroner.

Finanstilsynet slo i 2015 fast at graden av aktiv forvaltning i DNB Norge-fonda var for låg. Dette var utgangspunktet for saka til Forbrukarrådet.

I retten kom det fram at DNB meiner tilsynet tok feil, sjølv om dei den gong godtok pålegget om å endre praksis.