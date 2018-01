Nortura kallar tilbake bogskinke etter funn av metallbitar

innenriks

– Det er svært beklageleg at det har komme metallbitar i enkelte hermetikkboksar av Gilde Bog. Vi har strenge rutinar i produksjonen vår, og heldigvis er det svært sjeldan at slikt skjer. Vi kallar tilbake fleire parti for å vere på den sikre sida, seier Eskil Pedersen, assisterande kommunikasjonsdirektør i Nortura.

Han trur metallbitane stammar frå ein skjerehanske brukt i produksjonen.

Produktet blir no fjerna frå butikkhyllene. Forbrukarar som har kjøpt produktet med dei aktuelle LOT-kodane kan få eit nytt tilsvarande produkt eller pengane tilbake i butikk.

(©NPK)