Den norske kyrkja bekymra for ateistar i Egypt

innenriks

Eit forslag om å forby ateisme der bekymrar dei to livssynssamfunna.

I eit ope brev til utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) appellerer kyrkja og HEF norske styresmakter til å uttrykkje denne bekymringa overfor egyptiske styresmakter.

– Vi har dessverre sett at blasfemilova frå 1982, som skal beskytte monoteistiske religionar mot krenkingar, i stadig større grad blir brukt mot menneske som uttrykkjer ateistiske eller agnostiske standpunkt, heiter det i brevet.

Under den sitjande president Abdel Fattah al-Sisi, har Egypt igjen blitt stadig meir autoritært. Eit lovvedtak i den egyptiske nasjonalforsamlinga som forbyr ateisme har vore oppe for debatt i landet, eit vedtak som vil medføre at trus- og livssynsfridom formelt blir fjerna frå det egyptiske samfunn.

Brevet er signert HEFs generalsekretær Kristin Mille og Mellomkyrkjeleg råds generalsekretær Berit Hagen Agøy.

(©NPK)