SV-jubel over kraftig medlemsvekst 

innenriks

– Det er veldig gledelege nyheiter at SV både får fleire veljarar og medlemmer. Vi får kontakt med mange som er uroa over utviklinga landet går i, og som har lyst til å kjempe for eit meir rettferdig samfunn, seier fungerande SV-leiar Kirsti Bergstø til NTB.

Gjennomgangen SV har gjort av eigne medlemslister på nyåret viser at medlemstalet i partiet no har nådd sitt høgste nivå sidan byrjinga av 90-talet.

Siste finteljing viste at SV totalt har 11.385 medlemmer. Partiet registrerte 2.382 nye medlemmer som melde seg inn og betalte kontingent i fjor, ein vekst i betalande medlemmer på 18 prosent.

Med unntak for åra 1993 og 1994 skal SV no ha sitt høgste medlemsstall sidan 1989.

– Mange ser at SV har løysingar på dei store utfordringane vi står overfor, den aukande ulikheita og klimakrisa. Fleire medlemmer gir større gjennomslag. Det er viktig at folk organiserer seg og tar standpunkt, særleg no med utviklinga vi ser i Noreg og verda, seier Bergstø.

