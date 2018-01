Avgått SSB-direktør seier Jensen i realiteten pressa henne til å slutte

innenriks

– Når det gjeld avgangen min som administrerande direktør i SSB, må eg sei at finansministeren i realiteten pressa meg til å gå av, utan omsyn til dei lover og reglar som gjeld for avslutning av arbeidsforhold i staten, sa Meyer då ho heldt innleiing under SSB-høyringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag.

Konflikten med Jensen om omorganiseringa av Statistisk sentralbyrå (SSB) enda med at Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør.

I omorganiseringa si av SSB ønskte Meyer blant anna å flytte fleire titals forskarar, blant dei innvandringsforskar Erling Holmøy, frå forskingsavdelinga til statistikkavdelinga. Det fekk blant anna partane i arbeidslivet, leia av LO og NHO, til å åtvare. Dei var uroa for om SSB i framtida ville kunne levere nødvendig bakgrunnsmateriale for lønnsoppgjera i arbeidslivet.

Meyer understreka fleire gonger at ho ikkje på noko tidspunkt i møte med Finansdepartementet blei bedt om å stanse eller endre omstillingsprosessen.

– Eg blei tilsett med eit klart mandat om å omstille SSB, sa ho og viste til tildelingsbrevet frå departementet for 2017. Der heitte det at omstillinga ville krevje «svært strenge prioriteringar» og «tiltak allereie tidleg i 2017 for å frigjere ressursar».