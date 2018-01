– Omorganiseringa til Meyer er ikkje forankra i SSB-styret

innenriks

– Intensjonane i styrevedtaket i april (2017) meiner eg ikkje blei følgt opp, sa Reymert då han forklarte seg i den opne SSB-høyringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget onsdag.

Han la til at Meyer seinare rapporterte til styret i to møte på ein slik måte at han oppfatta at intensjonane til styret blei følgt opp.

SSB-styret prøvde i april-møtet å bremse omorganiseringa av statistikkbyrået – ein prosess som blei stoppa av finansminister Siv Jensen (Frp) etter at forslaget blei kjent. Meyer slutta i jobben i november i fjor etter ein opprivande strid mellom henne og Jensen om sjølvstende til SSB som forskingsinstitusjon.

Leiar i komiteen Dag Terje Andersen ville vite om heile omorganiseringa med fordel kunne vore lagt på is i vente av arbeidet til statistikklovutvalet.

– Administrerande direktør har eit ansvar for at verksemda er godt organisert til kvar tid. Forslag frå eit utval som dette ville normalt bli sendt på høyring, og eventuelle lovendringar ville liggje eit par år fram i tid. Så slik eg såg det, var det ikkje noko til hinder for å sjå på organiseringa av forskingsavdelinga i SSB, sjølv om dette utvalet skal vurdere om forsking skal vere ei lovpålagt oppgåve for SSB. Men eg meinte at ho måtte unngå endringar som seinare må bli reverserte, sa Reymert.

