– Meyer prøvde å påverke val av tilsetterepresentantar i styret

– Dette er mildt sagt oppsiktsvekkjande. Høyrde eg riktig, sa leiaren av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) då SSB-tillitsvalt Berit Emberland forklarte seg i den opne høyringa på Stortinget onsdag om omorganiseringa i SSB.

Omorganiseringa blei stoppa, og SSB-direktør Christine Meyer sa opp i november i fjor, etter at finansminister Siv Jensen (Frp) sette foten ned etter at forslaget blei kjent.

Den andre av dei to tilsetterepresentantane i SSB-styret som er med på høyringa, Kaja Stillerud Haugen, stadfesta at Andersen hadde høyrt rett, og la til fleire detaljar:

Ho viste til eit seminar i samarbeidsutvalet, der Meyer skal ha gitt uttrykk for at det var «uheldig» at begge dei tilsett styrerepresentantar kom frå Norsk Tjenestemannslag.

– Vi gav klar beskjed om at dette var noko direktøren ikkje hadde noko med. Og vi fekk støtte frå dei andre organisasjonane på dette – og at vi var valt på bakgrunn av dei vi var, og ikkje kva for ein organisasjon vi kom frå, sa Stillerud Haugen.

Emberland sa på direkte spørsmål at Meyer har følgt reglane frå hovudavtalen om involvering i omstillingsprosessen, men at det ikkje nødvendigvis betyr at innvendingane deira er blitt tatt omsyn til.

