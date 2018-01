– Meyer hadde full ryggdekning for omorganiseringa av SSB

innenriks

– Heile omorganiseringsprosessen i SSB har skjedd i nært samarbeid med Finansdepartementet. I alle rundar i prosessen har departementet vore involverte som første instans. Ho har hatt full ryggdekning, seier Fylkesnes til NTB.

Han er representant frå SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som onsdag held høyring om den omstridde SSB-konflikten, som enda med at Christine Meyer måtte gå etter at finansminister Siv Jensen sa at ho hadde mista tilliten til henne.

Fylkesnes meiner på at Meyer nærmast blei ofra etter at den planlagte omorganiseringa av SSB blei politisk betent då det blei kjent at innvandringsforskar Erling Holmøy skulle flyttast over til statistikkavdelinga til SSB. Han er ikkje einig med sjeføkonomane i LO og NHO Roger Bjørnstad og Øyvind Dørum som i forklaringane sine til komiteen tidlegare onsdag meinte at Meyer ikkje heilt forstod samfunnsoppdraget til SSB.

– Det slår i tilfelle rett tilbake på departementet. Har Finansdepartementet forstått rolla til SSB, seier Fylkesnes.

Ifølgje SV-representanten har komiteen innhenta mykje ny dokumentasjon om den tette kontakten mellom Meyer og Finansdepartementet. Denne vil bli presentert når finansminister Siv Jensen (Frp) og ekspedisjonssjef Amund Holmsen skal forklare seg seinare onsdag.

– Departementet fekk all informasjon om prosessen i fleire rundar. Dei har vore med på heile prosessen frå byrjing til slutt.

– Men plutseleg blei ryggdemningen borte og finansdepartementet blei einig med alle kritikarane, sjølv om dei tidlegare var heilt ueinig i at omorganiseringa burde vente til etter rapporten frå Statistikkutvalet, seier han.

(©NPK)