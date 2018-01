innenriks

– Vi kan bekrefte at det er skote to ulvar no i føremiddag i Osdalsreviret, sør i terrenget, seier Sindre Undseth til Nationen. Han er jaktleiar for jakta på ulv i Osdalsreviret.

8 av dei 14 ulvane som til no er skotne i dei to revira i Hedmark etter at ulvejakta innanfor ulvesona starta 1. januar, høyrer til Osdalsflokken. Undseth seier dei har i alle fall éin ulv til innanfor ringen av jegerar, og at det dermed er håp om at dei kan felle Osdals-ulv nummer ni om kort tid.

(©NPK)