Tilsyn varslar operatør om pålegg etter gasslekkasje i Nordsjøen 

Tilsynet har granska hendinga der 19 tilsette måtte evakuere frå Gjøa-anlegget 21. juni i fjor. Ein gasslekkasje i ein prosessmodul førte til full alarm, nedstenging av anlegget og full mønstring av dei 49 tilsette.

Lekkasjen oppstod klokka 20.01 om kvelden og var stengt ein halv time seinare. Kondensatet byrja ikkje brenne på noko vis og ingen personar kom til skade.

– I granskinga vår av hendinga har vi funne at Engie har hatt manglande vedlikehald på naudavstengingsventilar med tilhøyrande aktuatorar. Problema har vore kjent over lengre tid, men blei ikkje utbetra, skriv Petroleumstilsynet i ei kunngjering.

Tilsynet presiserer at «eit varsel om pålegg» er eit ledd i prosessen som kan ende med at ein aktør faktisk får eit pålegg etter ein hending. Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Gjøafeltet ligg i Nordsjøen, om lag 65 kilometer sørvest for Florø. Feltet starta produksjonen i 2010.

