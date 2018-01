Påstand mot påstand om SSB i høyring i Stortinget

innenriks

Konflikten med finansminister Siv Jensen (Frp) om omorganiseringa av Statistisk sentralbyrå (SSB) enda med at Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør.

Den opne høyringa om konflikten i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité startar klokka 12.30 med at leiar i kontrollkomiteen og saksordførar Dag Terje Andersen (Ap) innleiar. Både Jensen og Meyer får god tid til å legge fram dei motstridande syna sine.

I omorganiseringa av SSB ønskte Meyer blant anna å flytte fleire titall forskarar, blant dei innvandringsforskar Erling Holmøy, frå forskingsavdelinga til statistikkavdelinga.

Det fekk tidleg LO og NHO til å rykke ut med ei skarp åtvaring om at grepet kunne true leveransane til SSB av grunnlagsmateriale til partane i arbeidslivet og djupast sett den norske modellen.

Motstridande

Leiar i kontrollkomiteen og saksordførar Dag Terje Andersen (Ap) står igjen med desse kjernespørsmåla etter brevutvekslinga mellom komiteen og Siv Jensen i fjor haust:

* Hadde Meyer grunnlag for å føle støtte til ein omstillingsprosess mange oppfatta som ganske dramatisk?

* Eller er det slik, som ein kan få inntrykk av frå Siv Jensen, at det har vore skepsis til prosessen heile vegen?

– Eg ser fram til at eg får forklart meg, seier Meyer til NTB i førkant av høyringa.

Ho viser til at saka for henne handlar om å sikre det framtidige sjølvstende til SSB, om å gjere det lettare for leiarar i staten å omstille, og om behovet for å ha ein arbeidsgivarpolitikk som «varetar leiarar i staten på ein skikkeleg måte».

Jensen på si side har halde fast ved at departementet har følgt omorganiseringsprosessen grundig opp, og at ho gjentatte gonger uttrykte sterk bekymring for den.

Viktig rolle

Andersen meiner saka djupast sett handlar om truverdet til SSB som uavhengig og sterkt fagleg organ.

– SSB har ei rolle i den norske samfunnsmodellen ved at byrået leverer premiss som ikkje i noka særleg grad har vore omstridde for politikkutforminga, seier han.

Andersen viser til at tala frå SSB står heilt sentralt i alt frå budsjettarbeid til lønnsoppgjer.

