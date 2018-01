LO: 2.700 milliardar tapt på fall i sysselsetting

innenriks

– Det er alvorleg. For dermed forvitrar humankapitalen – altså den avslåtte noverdien av framtidig arbeidsinnsats, seier LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen.

– Nye berekningar vi har fått gjort, viser at den samla verdien av arbeidskrafta har falle med 2.700 milliardar kroner sidan finanskrisa – fordi færre av oss er i jobb. Det er omtrent to statsbudsjett, understrekar han.

Tysdag stod for første gong ein LO-leiar åleine på scena under årskonferansen til NHO, i år med tittelen verdien av arbeid.

– Hovudproblemet er at det blir skapt for få jobbar, seier Gabrielsen til NTB.

– Om vi skal halde oppe same sysselsettingsgrad som før finanskrisa, skulle vi hatt 185.000 fleire jobbar i dag, konstaterer han.

Forretningsmannen Stein Erik Hagen meiner politisk uføreseielegheit, byråkrati og for mange krav til bedriftene er dei største hindra for auka jobbskaping i Noreg.

– Det må vere enklare å starte og drive, seier han til NTB.

Ikkje dårlege haldningar

Utgangspunktet for utrekninga til LO er opplysningar frå perspektivmeldinga til regjeringa. Der kjem det fram at den klart største verdien Noreg rår over, ikkje er oljefondet, men framtidig arbeidsinnsats.

Stilt overfor høgare pensjonsutgifter, men svikt i oljeinntekter og eit oljefond på staden kvil, er regjeringa derfor opptatte av å få fleire i jobb: Fleire kvinner må over i fulltidsarbeid, innvandrarar og folk med funksjonshemningar må komme seg inn på arbeidsmarknaden, og unge må ikkje falle utanfor.

Men Gabrielsen går i rette med dei som meiner folk fell utanfor på grunn av dårlege haldningar eller for sjenerøse trygdeordningar.

– Det er feil. Det kjem av eit tøffare arbeidsmarknad. Det kjem av ein skule som i for liten grad klarer å gi alle den kompetansen arbeidslivet treng.

Rabalder

Statsminister Erna Solberg (H) vil ha inkluderingsdugnad for å få fleire i jobb. Men det blir ofte rabalder og bråk når tiltak blir foreslått, konstaterte ho hos NHO, og viser til endringar i dagpengeordninga og auka pensjonsalder.

– Det alle er samde om at vi må gjere makro, er det ofte vanskeleg å gjere mikro, seier Solberg til NTB.

– Hovudbodskapen min har vore inkludering og andre delar av dette enn kutt i trygdeordningar, seier statsministeren.

Hagen skryt dessutan av den norske modellen.

– I Noreg har vi ikkje eit veldig sterkt stillingsvern, så det er lett å nedbemanne og tilsette. Men vi har ein veldig sterk velferdstryggleik. Om du eller eg mister jobben, har vi eit system der samfunnet tar vare på oss, seier Hagen.

– Eg synest den modellen vi har i Noreg, er å føretrekkje framfor den dei har for eksempel i Frankrike eller Tyskland.

Unge menn

Men Stein Lier-Hansen, sjef i NHO-giganten Norsk Industri, meiner det finst eksempel på ordningar som er så gode at dei låser folk inne i passivitet.

– Det er ein trend der mange unge gutar ikkje gjennomfører utdanninga og nærmast vel å komme inn i trygdesystemet. Det er ein katastrofe, først og fremst for dei som går inn i trygdesystemet i så ung alder at dei blir låste inne i ein fattigdomsfelle, seier han til NTB.

Tala er dramatiske: Blant menn mellom 25 og 29 år med berre grunnskoleutdanning, har sysselsettingsraten falle frå 79 til 66 prosent det siste tiåret, ein nedgang på 13 prosentpoeng.

– Eg trur vi må klare å finne ein kombinasjon av gode trygdeordningar, men også gode insentiv, seier Lier-Hansen.

