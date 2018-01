Samfunnstopp sedskapssikta: – Sikting kom som lyn frå klar himmel

Den sikta mannen er tidlegare etterforska for liknande type brot, noko som blei lagt bort ut frå bevisets stilling, skriv Nettavisen.

Forsvararen til mannen, advokat Ulf E. Hansen, seier til Nettavisen at klienten hans ikkje erkjenner skuld og at han stiller seg uforståande til det han er sikta for. Dei politimelde forholda skal ha funne stad både før og etter at ny straffelov trødde i kraft 1. oktober 2015.

– Dette er alvorlege skuldingar, men klienten min er ein roleg og sindig mann som samarbeider med politiet. Eg forventar at politiet har dette som høgste prioritet, slik at klienten min blir lauslaten torsdag 11. januar, seier forsvararen.

– Av omsyn til etterforskinga kan vi ikkje sei noko meir om saka, seier politistasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon måndag. Ho understrekar derimot at saka har høg prioritet, sidan politiet ønskte to veker varetekt, men berre fekk éi veke.

Forsvararen seier dei vil setje seg imot ytterlegare varetektsfengsling.

Ifølgje politiet kjem dei med ei ny statusoppdatering om saka tysdag formiddag.

