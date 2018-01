Kinesisk boyband-stjerne til Myrkdalen for å spele inn video

Den unge songaren er frontmann i boybandet TFBoys. Bandet blir følgt av millionar av kinesarar og representerer noko heilt nytt i heimlandet. Frontmannen Wang Yuan åleine blir følgt av fleire enn 34 millionar fans på internett og er utpeikt til å vere ein av dei mest innflytelsesrike tenåringane i verda av Time Magazine.

Stor stab

Måndag kom den unge stjerna til Myrkdalen i Voss med ein stab på over 20 personar. Der, i Flåm og i Bergen vil han spele inn musikkvideoen til singelen «Seventeen». Sangen handlar om 17-årsdagen til Wang Yuans sjølv og skal lanserast i samband med nyttårsfeiringa i Kina i slutten av januar.

Då det unge idolet kom til Voss måndag var den tidlegare freestylestjerna Kari Traa blant dei som ønskte han velkommen. Innovasjon Norge har vore på pletten i samband med innspelinga. Håpet er fleire kinesarar skal få eit inntrykk av kva for vintermoglegheiter Noreg kan by på.

– Målet er ikkje at millionar av kinesarar skal komme til Noreg, men at dei rette reisande som ønskjer å oppleve vinter og ski får auga opp for Noreg. På den måten opnar Wang Yuan opp dørene til eit heilt nytt publikum, seier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Kinesiske turistar

Håpet er å trekke til seg turistar utanfor hovudsesongane. Med vinter-OL i Beijing på trappene i 2022 er det ein gryande interesse for vintersport i Kina. Over 12 millionar kinesarar står allereie på ski, og marknaden har ein årleg vekst på 20 prosent.

Myrkdalen er kjent som eitt av dei mest snøsikre stadane i landet. Besøket er eit resultat av samarbeid mellom Innovasjon Norge, Fjord Norge, Bergen Reiselivslag, Visit Flåm, Myrkdalen Hotel og kinesiske Sina Weibo, Kinas svar på Twitter.

