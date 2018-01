Giske ferdig som finanspolitisk talsmann

Støre sa på ein pressekonferanse måndag at Giske ikkje har opptredd i tråd med verdiane til Arbeidarpartiet. Etter at Giske frivillig trekte seg frå nestleiarvervet søndag, avgjorde sentralstyret i partiet at han også er ferdig som finanspolitisk talsmann i partiet.

– Vi vil raskt ta opp dette i stortingsgruppa og sørgje for Arbeidarpartiet får på plass ein ny finanspolitisk talsperson, seier Støre.

– Giske skal tilbake til Stortinget. Alle har moglegheit til å opparbeide seg tillit, seier Støre.

Partiet skal no etablere eit utval som skal sjå på prosedyrar og rutinar i samband med varslarsaker.

