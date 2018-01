Ulvejakta blir ikkje stoppa

WWF Verdens naturfond har i to omgangar dei siste månadane saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet. WWF meiner den norske ulveforvaltinga strir mot Grunnlova, naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen.

– Vi er skuffa og meiner dommen urett legg til grunn at bestandsmålet for ulv kan brukast som ei øvre grense for kor mange ulvar vi kan ha i Noreg. Vi skal no lese dommen grundig og vil vurdere å anke, samtidig som vi håpar hovudsaka komme opp så raskt som mogleg, seier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leiar i WWF.

13 ulvar skutt

Oslo tingrett bestemte 21. november i fjor at jakta måtte stoppast medan ein venta på at retten skulle ta stilling til om ulveforvaltinga er i tråd med norsk lov og internasjonale avtalar. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fatta dermed eit nytt vedtak 1. desember som han meinte var betre grunngjeve og der saksbehandlingsfeilen frå det første vedtaket var retta opp.

13. desember saksøkte WWF Norge staten på nytt, og kravde at ulvejakta både utanfor ulvesona og i Osdals- og Julussarevira, som ligg delvis innanfor ulvesona, skulle stoppast. Saka vart behandla i tingretten like før jul, men rettsavgjerda kom først no.

Mens tingretten har behandla søksmålet, har jakta starta opp igjen. Fem ulvar utanfor ulvesona var skotne før jakta vart stoppa av tingretten i november. Etter at jakta innanfor ulvesona starta 1. januar, er åtte ulvar skotne – fire frå Osdalsflokken og fire frå Julussaflokken.

42 ulvar kan fellast

Det siste vedtaket frå departementet inneber at tolv ulvar utanfor ulvesona i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold kan fellast. Innanfor ulvesona er det bestemt at dei 16 ulvane frå dei to flokkane på grensa til ulvesona kan skytast. I andre delar av landet er det opna for jakt på 14 ulvar.

Totalt har regjeringa dermed opna for at 42 ulvar kan skytast i Noreg i vinter, noko som ifølgje WWF svarar til 75 prosent av dei heilnorske ulvane. Rovviltnemndene opna opphavleg for at 50 ulvar kunne fellast i vinter.

Reaksjonane på rettsavgjerda er ikkje uventa delte. I bondeorganisasjonane og hos skogeigarane er ein svært fornøgd og meiner dette er ein siger for alle som har jobba for at ulveforliket i Stortinget faktisk blir sett ut i livet.

– Retten finn at det ikkje er sannsynleggjort at vedtaket til departementet om lisensfelling av ulv er i strid med internasjonale forpliktingar. Dette gir ein klar indikasjon på kva retning den seinare rettsbehandlinga av WWFs krav vil gå, seier administrerande direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til NTB.

Skuffelse hos SV og MDG

Både hjå SV og MDG er skuffelsen stor. Nasjonal talsperson i Miljøpartiet Dei Grøne Rasmus Hansson tek no opp att oppfordringa til Helgesen om å komme med ei utgreiing om kva det vil seie å ha ein levedyktig bestand av ulv.

– Regjeringa fyrer laus utan kunnskap. No skal ein skyte 75 prosent av dei norske ulvane, samtidig som regjeringa framleis ikkje har nokon idé om kor mange ulvar det må vere for å ha ein levedyktig norsk ulvebestand, seier Hansson i ein kommentar til NTB.

– Ulvedommen i Oslo tingrett er trist. Ulven er ein kritisk trua art i Noreg. Likevel vel regjeringa å skyte heile familiegrupper som har gjort liten skade, det er totalt uforsvarleg miljøpolitikk seier Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson i SV.