Tidlegare redaktør klagar Giske-dekninga inn for PFU

– Eg har følgt behandlinga i pressa av varslingssakene mot Trond Giske med aukande uro, skriv Bergo i klagen, som er oversend Norsk Presseforbund torsdag.

– Heile punkt 1 i Ver varsam-plakaten om samfunnsrolla til pressa blir sett på prøve når nestleiaren i eit stort politisk parti blir prøvd fjerna frå sitt tillitsverv gjennom utspel i nyheitsmedia. Eg ber difor Presseforbundet drøfte behandlinga i nyheitsmedia av saka og offentleggjere sine vurderingar, skriv den tidlegare mangeårige redaktøren i Bergensavisen. Bergo var også medlem av sentralstyret i AUF i perioden 1971–75.

Bergo meiner mediedekninga tyder på at rolleblandinga frå den tidlegare partijournalistikken er tilbake, men utan at media og journalistane vedstår seg sine partiske perspektiv når dei går inn i striden. Det bryt med Ver Varsom-plakatens punkt om at det er ei plikt for pressa å sette eit kritisk søkjelys på korleis media sjølv fyller sin samfunnsrolle, skriv Bergo.

Han meiner fleire nyheitsmedia også bryt med reglane om at kjelder som hovudregel skal identifiserast, at ein skal vere spesielt aktsam ved behandling av informasjon frå anonyme kjelder og det særlege ansvaret for at ulike syn kjem til uttrykk.

– Slik det ser ut, samarbeider nokre varslarar med nokre nyheitsmedium på ein slik måte at deltakinga i den offentlege diskusjonen blir avgrensa. Særleg alvorleg er det at Trond Giske blir avskoren frå å forsvare seg konkret, fordi det konkrete innhaldet i varsla er fortruleg og varslarane er lovd diskresjon frå partileiar Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng (...). Det skaper ein informasjonssituasjon som gir grobotn for rykte om og ein hekseprosess mot Trond Giske, skriv Bergo.

(©NPK)