Norwegian-sjefen: Ingen pilotmangel i år

I mellombelse lokale på Fornebu presenterte Kjos torsdag planane til selskapet for 2018. Norwegian-sjefen gjorde det klart at han ikkje er nøgd med året som har gått, der pilotmangel førte til kanselleringar og selskapet såg seg nøydde til å leige inn fly og personell for å dekke avgangar.

– Vi er no fullt dekka, og likevel er det nokre hundre pilotar som sit på vent. I 2018 kjem vi ikkje til å leige inn fly, med mindre det skjer noko teknisk eller uventa, sa Kjos.

I 2018 fekk Norwegian 25 nye fly, og Kjos anslår at selskapet kjem til å tilsetje om lag 1.400 personar, dei fleste pilotar og kabinpersonell.

Argentina er eitt av satsingslanda til selskapet i 2018. Norwegian fekk før jul konsesjon på 153 av dei 157 rutene dei søkte om.

– Det er berre nokre små ruter innanriks vi ikkje har fått. Alle dei store rutene vi ønskte oss, har vi fått, sa Kjos.

Norwegian-sjefen satsar på at første fly frå London til Buenos Aires tar av i februar, mens dei første innanriksrutene i Argentina er i gang i oktober.

– Den argentinske operasjonen skrid fram som planlagt, sa Kjos.

Norwegian hadde om lag 33 millionar passasjerar i fjor. Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 149 fly og rundt 9.000 medarbeidarar.

