Miljøorganisasjonane tapte klimarettssaka og må betale sakskostnader

Organisasjonane må betale 580.000 kroner til Olje- og energidepartementet, heiter det i dommen frå Oslo tingrett torsdag.

Greenpeace og Natur og Ungdom gjekk til sak fordi dei meiner tildelinga av i alt 40 blokker for oljeleiting i Barentshavet i 2016, 23. konsesjonsrunde, er i strid med paragraf 112 i Grunnlova.

Den såkalla miljøparagrafen fastslår at alle har rett til eit miljø som sikrar helsa, og at ressursane skal forvaltast slik at også rettane til dei kommande generasjonar varetakast. Den krev også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.

Oslo tingrett avviser kravet frå organisasjonane om at vedtaket må kjennast ugyldig og slår også fast at staten har sett i verk tiltak slik lova krev.

I dommen blir det slått fast at miljøparagrafen ikkje omfattar utslepp av CO2 i utlandet frå eksportert olje og gass. Tingretten konkluderer også med at risikoen for miljøskade som følgje av oljeleitinga, kan karakteriserast som avgrensa.