MDG vil endre lova om klimadom blir ståande

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte rettssaka mot staten om oljeleiting i Barentshavet.

– Om denne dommen blir ståande, vil MDG fremje forslag om ytterlegare klargjering av paragraf 112 i Grunnlova som gjer det reelt mogleg å få felt ein dom i norsk rettsstell, seier nasjonal talsperson Rasmus Hansson i MDG i ei pressemelding.

Organisasjonane som saksøkte staten, har enno ikkje bestemt seg for om dei vil anke.

– Denne dommen er eit gedigen nederlag, først og fremst for barna våre og for kommande generasjonar. Om vi skal ta vare på miljøet, treng vi ei grunnlov som vernar retten framtidige generasjonar har til eit stabilt klima og ein levande klode, seier Hansson.

Han seier at partiet no kjem til å jobbe for at kravet om stans i oljeleitinga i Barentshavet i staden blir vedtatt i Stortinget.

