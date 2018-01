Bustadprisfallet heldt fram i desember

Det er første gong sidan 2013 at det har vore nedgang i bustadprisane for året under eitt.

– Den negative utviklinga i bustadprisane heldt fram i den siste månaden i 2017. Sjølv om det er normalt med fall i prisane i desember, så er dette ei svakare utvikling enn normalt, seier administrerande direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

I desember vart det selt 2.903 bustader i Noreg, noko som er 7,4 prosent fleire enn i tilsvarande månad i 2016.