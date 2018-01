Solberg ventar med dei vanskelege sakene i regjeringsforhandlingane

Det manglar ikkje på politiske stridstema som kan auke temperaturen i forhandlingsrommet og i verste fall velte forhandlingane mellom Høgre, Framstegspartiet og Venstre om ei mogleg blågrøn regjering.

Men i oppstarten har partileiarane Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) først og fremst arbeidd med det som kan bli ein raud tråd gjennom heile regjeringserklæringa: Førebyggje utanforskap og sikre velferdsstaten.

Mogleg status torsdag

Sakene der avstanden er stor mellom partia – som asyl og innvandringspolitikk og miljøavgifter – er, etter det NTB forstår, ikkje på bordet i den første fasen. Andre saker som kan skape vanskar i forhandlingane, er oljeboring i sårbare område, oljepengebruk og skattenivå – for å nemne noko.

Rett nok er det så langt minimalt av informasjon som har sive ut frå Hotell Jeløy Radio, der partileiarane og nestleiarane Bent Høie og Jan Tore Sanner frå Høgre, Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg frå Frp og Ola Elvestuen og Terje Breivik frå Venstre tysdag tok fatt på det som er lagt opp som eit to veker langt forhandlingsløp utan pausar.

Partileiarane planlegg, etter det NTB får opplyst, å gi den første orienteringa om framdrifta og statusen for forhandlingane torsdag, men dette kan bli endra på kort varsel.

Nye statsrådsstillingar

På veg inn til det første forhandlingsmøtet tysdag snakka statsminister Solberg og Venstre-leiar Grande mykje om utfordringane med å få nykomne flyktningar og asylsøkjarar inn i arbeidslivet. Samtidig opna Solberg for å opprette nye statsrådsstillingar, gjerne i samband med ei større oppgåve eller eit prosjekt. Ho var heller ikkje framand for å endre på departementsstrukturen.

Dermed kan det liggje an til større endringar i regjeringa dersom dei tre partia blir einige og Venstre rykkjer inn med tre eller fire statsrådar.

Saman og gruppevis

Den første dagen på Jeløya var det forhandlingar fram til middag rundt klokka 17. Deretter heldt arbeidet fram i dei ulike partigruppene til utpå kvelden. Etter det NTB forstår, er det dette opplegget partane vil prøve å arbeide etter dei kommande dagane òg.

Rundt forhandlingsbordet har kvart parti òg med seg ein rådgivar. Store og små saker blir drøfta meir laust samtidig som det blir arbeidd med tekstutkast til ei regjeringserklæring, både i eit rådgivarkorps på bakrommet og inne i forhandlingsrommet.

Planen er å jobbe seg gjennom to–tre saker kvar dag, men på ein slik måte at kvar sak kjem opp i minst to omgangar med ein faktasjekk i mellomtida. Undervegs kan partigruppene òg ha behov for å sjekke statusen i sitt eige bakland.

(©NPK)