Prisane på burettslagsbustader fall 3,3 prosent fjerde kvartal

Fasiten for 2017 er ein oppgang på 1,2 prosent for landet og året under eitt.

Regionale tal viser at prisane har falle mest for blokkleilegheiter i Oslo, Bergen og Trondheim. Prisane på småhus er omtrent uendra frå tredje kvartal.

Historisk har bustadprisveksten i stor grad komme i første halvår, men i år ventar NBBL derimot ei svakare utvikling i starten av året. Bakgrunnen er at bustadbygginga ikkje har vore høgare sidan tidleg på 80-talet og at befolkningsveksten blir dempa raskare enn venta. I tillegg har både bustadprisane og gjeldsgraden til hushalda komme opp på eit høgt nivå.

– Men med stigande priser utover våren forventar vi at tolvmånadersveksten i bustadprisane vil ende på om lag tre prosent i 2018, seier Thor Eek administrerande direktør i NBBL.

Grunnen til den relative optimismen er at norsk økonomi blir betre og arbeidsløysa fell. I tillegg trur Eek at bustadlånsrenter ned mot 2 prosent framleis vil virke ekspansivt.

Tysdag la OBOS fram sin statistikk som viste at prisen på deira bustader i Oslo-området fall med 11,8 prosent i 2017. Bustadprisstatistikken frå Eiendom Norge blir lagt fram torsdag.

(©NPK)