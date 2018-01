Det er ikkje påvist nokon sikker dødsårsak, men omstenda og obduksjonsfunn tyder på at dødsfalla har skjedd i samband med manglande inntak av føde over lang tid, heiter det i ei pressemelding frå Oslo politidistrikt. Det er ikkje gjort funn som tyder på at dei tre kvinnene har vore utsette for noko straffbart. Kvinnene vart funne 12. oktober. Datoen for dødsfalla er fastsett til 11. september.