God start på nyåret for Oslo Børs

Dermed har pilene førebels berre peika oppover for hovudindeksen etter at det nye børsåret starta med ein aldri så liten oppgang tysdag.

Omsetninga onsdag enda på like i underkant av 4,5 milliardar kroner, fordelt på vel 115.000 handlar.

Mest omsett var Norsk Hydro, som enda med ein nedgang på 2,5 prosent. Hydro og Marine Harvest (-1,3 prosent) skilde seg ut som dei to einaste som hadde nedgang blant topp 10 på omsetningslista.

Best gjekk det for Golden Ocean, det nest mest omsette selskapet, som hadde ein oppgang på 5,6 prosent. Også Statoil (+1,3 prosent), Yara (+1 prosent) og Norwegian (+2,7 prosent) gjekk solid opp.

Telenor, som til liks med resten av dei børsnoterte telekomselskapa gjorde det skarpt i 2017, var det fjerde mest omsette og enda omtrent på staden kvil.

Handelsdagen vart enda betre på dei leiande børsane ute i Europa. Dax 30 i Frankfurt steig med 1,2 prosent, FTSE 100 i London med 0,5 prosent, mens CAC 40 i Paris steig med 1,1 prosent.

Oljeprisen låg stille på rundt 66,5 dollar fatet frå midnatt til langt ut i morgontimane onsdag, men utover dagen løfta han seg merkbart. Ved 17-tida vart eit fat nordsjøolje omsett for 67,5 dollar. Amerikansk lettolje vart på same tidspunktet omsett for 61,47 dollar fatet.

