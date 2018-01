Til helga blir det dessutan kaldt.

– Det er nok absolutt greitt å ha ullundertøyet parat, seier statsmeteorolog Ida Fossli ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ho opplyser at det kjem ein del snø på Austlandet fram til fredag. Men også sør på Vestlandet får dei smake på litt nedbør framover.

– Her blir det mest opphaldsvêr, men dei får litt nedbør i Rogaland og sør i Hordaland.

Trøndelag og Møre og Romsdal slepp for det meste unna.

– Også Nordland slepp nok unna nedbøren, mens kyststrøka i Finnmark og Troms får ein del snøbyer fram til fredag, seier Fossli.

Mykje snø

Dermed ligg det an til mykje god nysnø til dei som liker den slags. Eit oversyn som Meteorologisk institutt har laga, viser dessutan at snønivået alt no er mykje høgare i store delar av landet enn på same tid i fjor.

Vi må heilt tilbake til 2013 for å finne tilsvarande forhold i Oslomarka som no, og i Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark er det òg venta ein vinter med mykje meir snø enn vanleg.

Aller mest snø i forhold til normalen er det likevel i fjellet på Vestlandet. Førebels ligg vinteren an til å bli ein av dei tre mest snørike sidan 1958, og ved målestasjonen i Voss ligg det no 1,5 meter snø.

Skientusiastane helsar snøfallet velkommen, men meteorologen understrekar at det er vanskeleg å seie kva resten av sesongen vil by på.

– Det er i alle fall ein god start for dei som liker å gå på ski og vere ute i snøen. Men for andre er det kanskje ikkje så positivt.

Ta fram skia

Sør-Noreg ser ut til å få det beste skivêret denne helga. Etter nokre dagar med snøfall, blir det for det meste opphaldsvêr her frå fredag formiddag og utover.

– Sør for Stad og Dovre blir det for det meste opphaldsvêr. Austlandet får ei fin helg med vinterlege temperaturar, sol og finvêr, seier meteorologen.

Nord for Stad blir det vind inn frå nordvest til helga, noko som betyr byevêr inn frå havet.

– Dei får påfyll av kvit nedbør, særleg i Nord-Norge.

Vinterlege temperaturar

Heile landet kjem til å merke at det blir kaldare.

– Spesielt på Austlandet, der det er lite skyer. Skyene fungerer som eit lite teppe. Når det blir klarvêr på natta og store delar av dagen, blir det ofte kaldt, seier Fossli.

Sjølv om skifolket i Sør-Noreg kan rekne med ei fin helg fleire stader, er utsiktene for resten av sesongen meir uviss.

– Det er så å seie nesten umogleg å spå. Langtidsprognosen vår går ti dagar fram i tid. Sjølv den er ganske uviss når ein kjem ut i neste veke. Det er lettare å seie noko i etterkant enn å spå det på førehand, slår meteorologen fast.

