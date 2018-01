Støre: Teoretisk mogleg at Giske held fram 

Ap-leiaren var nøye med å understreke at Giske har vorte fritatt inntil vidare, og at sakene ikkje er ferdig behandla. Men på spørsmål om Giske kan halde fram som nestleiar etter dette, svarte han:

– Eg meiner vi teoretisk sett ikkje kan sjå vekk frå det.

På det fire timar lange sentralstyremøtet på partikontoret til Arbeidarpartiet tysdag ettermiddag fekk medlemmene ein gjennomgang av handteringa av varslarsakene, men skulle ikkje trekke nokon konklusjon.

Må få gi sin versjon

Kor lenge Giske kan vere fritatt frå vervet, kunne Støre ikkje seie noko om.

– Uviss tid kan vere fram til landsmøtet i 2019, sa Støre.

Han er opptatt av at dei skal følgje regelverket for oppfølging nøye og har fått juridiske råd om korleis dei skal handtere prosessen.

– Vi går gjennom alle varsla og går inn for å få dei klarlagde. Vi trur på varslarane, og vi trur på dei varsla som kjem, og vi har eit ansvar for at den det blir varsla mot, får lov å gi sin versjon av det som har skjedd, seier han.

Prosessen endar i ein konklusjon. Det er Giske som har bevisbyrda i ei slik sak, understreka Støre. Kven ein trur på, kan avgjerast av ei sannsynsovervekt på 50,1 prosent, poengterte han.

Støre gjorde det klart at ein påstand ikkje skal kunne «nullast ut» av ein motpåstand. Den endelege konklusjonen er det han som partileiar som må trekkje.

– Det er det eg som skal avgjere. Eg er den overordna i denne situasjonen, seier Støre.

Han seier dei enkelte sakene skal behandlast for seg, men spørsmålet om tillit handlar òg om summen av det heile.

Kritiserte ordbruk på Facebook

Ap-leiaren tok eit oppgjer med ordbruken til Giske i meldinga han la ut på Facebook måndag. I meldinga skreiv Giske at somme av varsla var «grunnløse og falske».

– Eg tar avstand frå den ordbruken. Det skaper inntrykk av at varsel kan setjast i et tvilsamt lys. Det skal vere trygt å varsle, sa Støre.

Ingen av sakene som det er varsla om, er behandla ferdig enno. Etter at Støre gjekk ut og kritiserte oppførselen til Giske før jul, har det komme inn fleire saker til partileiinga. Kor mange det gjeld, og når brota skal ha skjedd, ville ikkje Støre eller partisekretær Kjersti Stenseng svare på.

Fleire Ap-politikarar har gitt uttrykk for frustrasjon over at saka drar ut i tid og stel all merksemda for partiet.

– Eg trur det er verre å setje eit forhasta punktum når det gjeld rettane partane har, seier Støre, som meiner det ikkje er lurt å forhaste seg med prosessen ut frå utolmod og press.

Tajik las frå varsel

Det vekte oppsikt da nestleiar Hadia Tajik på møtet valde å lese høgt frå to varsel, i strid med det Støre ønskte. Ifølgje VG var det dei to varslarane sjølve som hadde bedt Tajik gjere innhaldet kjent for sentralstyret.

Støre ville likevel ikkje kritisere Tajik for framgangsmåten.

– Det er varslarane som eig sakene sine. Viss andre partifellar får lov til å sitere, har varslarane rett til det, sa han.

Fleire skal ha reagert på opplesinga til Tajik fordi Giske ikkje var til stades og dermed ikkje hadde høve til å kommentere innhaldet, ifølgje VG. Tajik sjølv ville ikkje kommentere saka etter at møtet var over.

Dei fleste sentralstyremedlemmene drog frå Folkets Hus utan å gi nokon kommentar. LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen nøydde seg med å seie at det var et godt og ope møte.

Fylkesleiar i Aust-Agder Ap, Jon Tore Næss, seier at han har tillit til Stensengs og Støres handtering av saka. Næss vil ikkje seie om han trur Giske kan komme tilbake som nestleiar, eller om han framleis har tillit til han etter informasjonen han har fått under møtet:

– Eg vil ikkje uttale meg om det, for eg har ikkje innsyn i dei konkrete sakene, seier han til NTB.