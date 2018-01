Solberg: Vi har eit godt grunnlag

– Vi er samla for å begynne forhandlingane om det vi håpar blir ein regjeringsplattform og ei regjering basert på tre parti, sa Solberg med Frp-leiar Siv Jensen og Venstres leiar Trine Skei Grande ved si side.

Ho seier partia har eit godt grunnlag etter fire år med samarbeid, og la som tidlegare vekt på at det går betre for Noreg no enn tidlegare, og at det no blir viktig å skape ein ny politikk som svarar på dei nye utfordringane. Ho seier det er ei formidabel oppgåve å få alle i jobb.

– Vi veit ikkje om vi blir einige. Vi startar no forhandlingane, og har eit godt grunnlag. Vi skal forhandle, og det ser eg fram til. Eg er heilt sikker på at vi blir einige om ein god politikk om vi berre blir einige, seier Solberg.

