Prisane på OBOS-bustader fall med over ti prosent i fjor

I desember 2017 var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte OBOS-bustader i Oslo-området på 56.053 kroner, mot 63.525 kroner i same månad året før.

Til samanlikning steig OBOS-prisane med heile 29,5 prosent i 2016.

– Vi meiner bustadprisane er inne i ein mild korreksjon, og trur mykje av prisfallet no er unnagjort. God vekst i norsk økonomi talar for at nedkjølinga i bustadmarknaden ikkje vil vare så mykje lenger. Det høge bustadlageret, og avventande og usikre kjøparar, held førebels prisveksten nede, seier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i ei pressemelding.

Frå november til desember 2017, fall OBOS-prisane med 3,9 prosent. I desember vart det gjennomført 440 eigarskifte i OBOS, mot 758 i november og 457 i desember 2016.

I heile fjor vart det omsett 8.209 bruktbustader totalt, mot 8.466 i 2016.

(©NPK)