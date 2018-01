Jensen: – Ikkje venstrehandsarbeid

– Det blir ein spennande og krevjande start på det nye året, å skulle sette seg ned og forhandle om ein mogleg ny regjeringsplattform. Det er ikkje noko venstrehandsarbeid, sa Jensen.

Ho peikte på at partia gjennom dei fire siste åra har fått god kjennskap til kvarandre og kjenner kvarandre godt.

– Mykje av politikken trekkjer i same retning, men vi veit også at det kjem til å vere område som er krevjande og utfordrande å komme til semje på. Det er viktig at vi set i gang og både finn løysingar på område vi lett kan løyse og jobbe grundig gjennom dei tinga som er vanskelege, sa partileiaren.

Jensen trekte fram område som folks privatøkonomi og skattar, tryggleik for velferd, å passe på dei som fell utanfor og ein god og trygg eldrepolitikk som spesielt viktig for partiet.

– Det kjem til å vere mange saker som er viktige for oss når vi set oss ned og forhandlar, avslutta Jensen.

