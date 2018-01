Grande: – Vi må rigge for eit rausare og grønare samfunn

– Med rausare meiner vi å kjempe imot utanforskap, at folk ikkje hamnar utanfor arbeidsmarknaden eller samfunnsstrukturane, sa Grande då ho møtte pressa saman med statsminister Erna Solberg (H) og Frp-leiar Siv Jensen tysdag morgon.

– Med grønare meiner vi sjølvsagt at vi må lage ein politikk som kuttar klimautslepp, men også at vi riggar eit samfunn som er førebudd på det grøne skiftet, seier Grande, som samtidig peikar på at dei borgarlege partia har greidd å skape vekst utan å auke utsleppa.

– Vi må fortsette på denne vegen, seier Venstre-leiaren, som også heldt fram skulepolitikk som eit viktig område for partiet.

Mens begge regjeringspartia ønskjer ei konsekvensutgreiing om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, er Venstre klart imot.

– Alle skjønnar at LoVeSe er kjempeviktig for Venstre. Men vi brukar ikkje ord som garantist no, for vi vil ikkje stille ultimatum på veg inn i forhandlingane, sa Grande til ei lita gruppe frå Natur og ungdom då ho kom til Hotell Jeløy Radio.

