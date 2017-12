Giskes skjebne kan bli avgjort på tysdag

På den første arbeidsdagen i 2018 har Ap-leiar Jonas Gahr Støre kalla inn sentralstyret sitt til ekstraordinært møte i samband med Giske-saka.

– Viss Støre seier til sentralstyret at Giske ikkje kan halde fram, så kjem han til å få støtte for det. Da har ikkje Giske noko anna val enn å trekkje seg frivillig, seier Arne Strand, mangeårig kommentator for Dagsavisen, til NTB.

Taust

– Giske har mista så mykje tillit både i partiet, hos Støre og nestleiarkollega Hadia Tajik at det ikkje er mogleg for han å fortsette, meiner Strand.

Ein annan ting som tyder på at Giske er på veg ut, er at det er overraskande få som har stått opp for han, poengterer han vidare. Alt tyder på at Giske har eit stort nettverk og mange støttespelarar, særleg på venstresida i Arbeidarpartiet.

– Det har vore heilt taust frå dei flokkane som tidlegare hadde slått ring om han, seier Strand.

Kommentator Aslak Bonde, som mellom anna skriv for Morgenbladet, meiner at Støre står i ein ekstremt vanskeleg situasjon dersom han har bestemt seg for at Giske må gå.

Maktkamp

– Støres problem er at han må få store delar av partiet til å forstå at avgjerda handlar om Giskes eigen oppførsel. Det er framleis veldig mange i Ap som oppfattar dette som ein maktkamp, seier han.

I heile haust har det vore køyrt ein beinhard kamp mot Giske etter at han tok over som finanspolitisk talsmann. Ein relativt liten del av dei sentrale politikarane i partiet står bak, ifølgje Bonde.

Ein av grunnene til misnøya skal vere at Giske ikkje tok på seg meir ansvar for det elendige valresultatet, sjølv om han var den reelle valkampgeneralen, meiner han.

Vurderer politimelding

Enda eit signal om krisa i Ap kom torsdag, da Ap-politikar og stortingsvara Leif Sande trua med å melde Ap-rådgivar Anne Odden for drapstruslar fordi ho la ut eit bilete av han i ei intern Ap-gruppe på Snapchat, der det var teikna på ein blink, med teksten «Fin blink for en Magnum 44».

Sande har i fleire blogginnlegg tatt Giske i forsvar og meiner det er dette som har provosert Odden. Odden har likevel peika på at biletet vart lagt ut før Sandes innlegg om Giske, som ein kommentar til eit anna og omstridt innlegg om Ap-rådgivar Ingunn Yssen.

Leiar for Ap-sekretariatet Hans Kristian Amundsen ser saka som ein enkeltepisode.

– Det er ingen grunn til å tolke denne inn i ein større samanheng. Anne Odden beklaga umiddelbart, offentleg og direkte til Leif Sande, og kalla det ein svært dårleg spøk. Eg ser ikkje at dette skal få nokon vidare konsekvensar, seier Amundsen til NTB.

Målberar støtte

Aslak Bonde meiner Sande målber ei Giske-støtte som framleis finst i store delar av partiet.

Samtidig trur han at Facebook-innlegget til Hadia Tajik, der ho skriv om fleire av varsla mot Giske som «rystende lesning», vil føye seg inn i rekka av grunnar til at Giske må gå.

– Det er lite sannsynleg at begge kan halde fram, seier han.

– Det vil i så fall gi Tajik eit stort forklaringsproblem. Enten må ho jobbe saman med ein ho meiner har oppført seg "rystende", eller så trur ho ikkje lenger på varslarane, legg han til.

Meir i vente

Dersom Giske trekkjer seg som nestleiar, må han truleg òg trekkje seg som finanspolitisk talsmann, trur kommentatoren.

– Han kan jo ikkje, etter å ha blitt desavuert som nestleiar, fronte Ap i veldig mange saker. Det kjem til å bli oppfatta som ein provokasjon og som at partiet eigentleg ikkje har tatt varsla på alvor, seier Bonde.

