Framgang i frihandelsforhandlingane med Kina

Forhandlingane fann stad i Beijing mellom 18. og 20. desember og temaa var blant anna handel med varer, investeringar og handel med tenester, veterinære krav, tekniske handelshindringar, konkurranse og tollspørsmål.

Også forhandlingstekstar og marknadstilgangsspørsmål vart diskuterte.

– Kina er Noregs viktigaste handelspartnar i Asia. Ein frihandelsavtale med Kina vil vere svært viktig for norsk næringsliv og legge til rette for meir eksport av varer og tenester til Kina. At det no er framgang i forhandlingane er gode nyheiter for den vidare prosessen, seier næringsminister Monica Mæland (H).

Ho var sjølv i Kina i april i år i samband med statsminister Erna Solbergs offisielle besøk. Då deltok også ein rekordstor delegasjon frå norsk næringsliv med 240 representantar frå 120 norske bedrifter.

Til våren neste år vil den ellevte forhandlingsrunden finne stad i Noreg.

