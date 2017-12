Færre har mista livet i trafikken 

Det er også det lågaste talet sidan like etter krigen, trass i at trafikken er mangedobla sidan då. Talet på dødsulykker er også halvert sidan 2010. Det melder NRK fredag, berre to dagar før 2017 er omme.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen meiner det er tre ting som kan forklare det låge talet.

– Betre vegar, betre bilar, og betre, meir fornuftige trafikantar, seier han til kanalen.

(©NPK)