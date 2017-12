Undersøking: Éi av seks kvinner seksuelt trakassert

I undersøkinga som er gjennomført av Sentio på vegner av Klassekampen, seier 11 prosent av nordmenn generelt at dei har blitt utsette for seksuell trakassering.

Tala viser stor variasjon mellom kjønn og alder. 17 prosent av kvinnene seier dei sjølve har vore utsette for dette, samtidig som 30 prosent kjenner nokon som har det. 4 prosent av mennene har sjølv blitt utsette, mot 19 prosent som kjenner nokon.

Blant dei spurde under 30 år svarar 58 prosent av dei verken sjølve har blitt utsette for seksuell trakassering eller kjenner nokon som har blitt det. I gruppa blant dei over 60 år, svarar 79 prosent det same.

Daisy Elizabeth Sjursø i Kvinnefronten trur problemet kan vere endå større enn det som kjem fram i undersøkinga.

– Eg trur mange ikkje heilt orkar å ta det opp og tenkjer at det er noko som alle opplever, og som berre høyrer med til å vere kvinne. Spesielt høyrer eg dette frå eldre kvinner, seier ho til avisa.

Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) seier talet er alvorleg og at ho er glad for at dette temaet kjem på dagsorden, blant anna gjennom #metoo-kampanjen.

Undersøkinga er gjennomført over telefon i desember, og utvalet var tusen personar over 15 år.

