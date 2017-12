Nær 6.500 pasientar har brukt fritt behandlingsval

– Det er svært gledeleg at så mange pasientar har nytta seg av ordninga. Fritt behandlingsval er ein viktig del av helsetenesta til pasienten, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ein ny rapport frå Helsedirektoratet viser at bruken av ordninga har auka betydeleg i 2017, og at ein stor del av folket no kjenner til ordninga.

Fritt behandlingsval er ei ordning som tillèt at pasientar skal kunne velje om dei skal bli behandla på godkjent privat eller offentleg behandlingsstad. Det offentlege tar rekninga.

Målet er å utnytte ledig kapasitet i det private slik at ventetida går ned. Det skal også gi pasientar større valfridom og bidra til auka effektivitet i sjukehusa.

– Ordninga er ei brei reform som reduserer ventetidene, aukar valfridomen og stimulerer dei offentlege sjukehusa til å bli meir effektive. Den største effekten vil komme ved at dei offentlege sjukehusa får moglegheit til å behandle fleire pasientar og auke bruken av anbod. Dette kjem alle pasientar til gode, seier Høie.

