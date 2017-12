Røde Kors åtvarar skigåarar mot betydeleg skredfare i fjellet

I Hallingdal, i Vest-Telemark, rundt Jotunheimen og i fjellområda på Vestlandet opp til Trollheimen er det no betydeleg rasfare, viser oversikta til skredvarslingstenesta varsom.no. Det betyr at mange hytteområde og skitrekk der det blir køyrt utanfor løypene, kan vere utsette.

– Alle som no går ut på fjellskitur eller køyrer ski utanfor preparerte løyper, må passe på, åtvarar Kjersti Løvik, leiar for landsrådet for hjelpekorps i Røde Kors.

Ho seier folk må vere merksame sjølv om uvêret er venta å spakne noko onsdag.

– Sjølv om vinden og nedbøren no ser ut til å minke mange stadar, er det all grunn til å vere forsiktige når mange no vil ut etter at det verste vêret ser ut til å ha gitt seg. Sjølv om skredfaren minkar litt, er det fare for at skikøyrarar utløyser skred i bratte skråningar der det har samla seg opp snø, seier Løvik.

Fleire hjelpekorps rundt om i Sør-Noreg har hatt leiteaksjonar og henteoppdrag etter personar som har skadd seg, sete vêrfast, eller gått gjennom isen, i tillegg til at det har vore eit par store leiteaksjonar etter sakna personar i julehelga på Sunnmøre og Sørlandet.

– Det er fint at mange reiser til fjells på hytter i romjula, men det er lett å gløyme at dette er ei krevjande tid på året med mykje dårleg vêr. Vi har dessverre hatt fleire dødsfall på grunn av snøskred i liknande forhold som dette i romjula i tidlegare år, seier Løvik.

