Nye frimerke med ugler

Frå nyttår blir A-post og B-post slått saman, og på dei såkalla valørlause frimerka som blir brukte i Noreg på vanlege brev opp til 20 gram, vil det difor berre stå innland. Til no har desse frimerka vore merkte med A eller B.

Det nye merket blir illustrert med ei lappugle. I tillegg kjem snøugla med verdi 21 kroner og fjellvåken med ein verdi på 48 kroner.

Som elles i serien Norske fuglar er dei nye frimerka illustrerte av Viggo Ree. Serien vart utgitt fleire år på 80-talet, og har komme årleg etter at den vart teken opp att i 2015.

Sjølv om A-post og B-post forsvinn frå nyttår, kan frimerke som er merkte A eller B framleis brukast. Leveringstida for all brevpost i Noreg blir auka frå éin til to dagar.

(©NPK)