AUF: Veit at seksuell trakassering skjer 

AUF, som sit i sentralstyret til Arbeidarpartiet, sende fredag ettermiddag ut ei pressemelding der partiet for første gong utførleg kommenterer varsla mot Trond Giske.

– AUF veit at det skjer seksuell trakassering, og at det er medlemmer hos oss som har hatt vonde opplevingar på grunn av stor aldersforskjell og ujamne maktforhold. Det er ei problemstilling AUF er bevisst på og har arbeidd mykje med gjennom mange år, heiter det.

– Det gjeld både bevisstgjering hos medlemmene våre og opp mot partiet, og det er teke konkrete tiltak for å syta for at det ikkje skal kunna oppstå alvorlege hendingar, skriv AUF.

Maktforhold

Organisasjonen skriv at dei ser alvorleg på sakene som har kome fram i media, og at orsakinga til Trond Giske torsdag var heilt nødvendig.

– Vi har tiltru til at partileiinga handterer dette og er samd i kritikken Jonas Gahr Støre har kome med, heiter det.

AUF vil ikkje kommentera enkeltsaker, men viser til at uttalen skjer på generelt grunnlag.

Varsla som fekk Støre til å reagera mot Giske torsdag, har kome frå kvinner både i og utanfor AUF.

– I politikken er det spesielt mange arenaer der det er stor aldersforskjell og asymmetriske maktforhold. Det er viktig at enkeltpersonar, og organisasjonen som heilskap, er ekstra bevisst på dette, for å kunna hindra upassande oppførsel og seksuell trakassering, skriv AUF.

Betre partikultur

Organisasjonen viser til at han har retningslinjer som skal syta for at unge partimedlemmer ikkje skal oppleve utryggleik i engasjementet sitt. AUF ber no om eit krafttak for å betra partikulturen.

– Vi må saman syta for at ingen hamnar i situasjonar som er ubehagelege, syta for at det ikkje skal oppstå meir alvorlege hendingar, og for at det kjennest trygt å varsla dersom det skjer.

AUF oppmodar folk som har opplevd noko ubehageleg, til å ta kontakt med organisasjonen sentralt. Ungdomsorganisasjonen har også ein oppmoding til pressa:

– Vi ber om forståing for at dei som i dag sit ute i fylkeslaga, er unge menneske som ikkje nødvendigvis har innsyn i hendingar som har skjedd tilbake i tid og at det difor blir teke kontakt med generalsekretæren.

(©NPK)