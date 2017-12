To av tre synest gåvene får for mykje merksemd i jula

Berre 1 prosent svarar «for lite» på spørsmålet Norstat har stilt på vegner av Vårt Land: «Er det for lite, er det passe, eller er det for mykje fokus på julegåver i jula?» Omtrent ein tredel svarar «passe», mens eit ganske solid fleirtal altså meiner det blir for mykje av det gode.

Menn og kvinner har likt syn på gåvene, men det er variasjonar mellom aldersgrupper. 42 prosent i aldersgruppa under 30 synest det er «passe» stor merksemd om gåvene, mens rundt 75 prosent av dei over 50 synest det blir for mykje.

Raudt og MDGs veljarar er mest skeptiske til gåvemas, høvesvis 88 og 84 prosent av desse veljarane synest gåvefokuset er for stort. Berre 59 prosent av Frps veljarar meiner det same. Her valde 42 prosent svaralternativet «passe».

