Forsvaret granskar trakassering i eigne rekker

I vernepliktsundersøkinga for 2016 svarte 15 prosent av dei kvinnelege vernepliktige at dei var blitt utsette for uønskt seksuell merksemd. Forsvaret har jobba systematisk for å hindre trakassering, og berre for fem år sidan var talet 23 prosent, skriv Klassekampen. Det er likevel langt igjen til målet om ein organisasjon fri for trakassering.

– Når 15 prosent av jentene seier dei blir utsette for seksuell trakassering, har vi ein veg å gå, seier orlogskaptein og talsperson for forsvarssjefen Per-Thomas Bøe.

I medarbeidarundersøkinga i år svarte 4,5 prosent av dei kvinnelege tilsette at dei hadde opplevd uønskt seksuell merksemd. Dermed er dei vernepliktige kvinnene tre gonger så utsette som dei tilsette.

Bøe seier Forsvaret saman med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har starta eit prosjekt for å få meir kunnskap om seksuell trakassering.

– Det vi ønsker å få svar på, er blant anna kven som står bak seksuell trakassering, når det skjer og korleis det artar seg, opplyser han.

