NRK: Kvinne og son frikjente for drap eller medverknad til drap i Søndre Land-saka

Både kvinna og sonen vart i sommar dømde til 19 års fengsel i Gjøvik tingrett, men begge anka dommane til lagmannsretten. Ein 36 år gammal mann vart i tingretten dømd til 20 års fengsel og valde å akseptere dommen.

Den 49 år gamle Nils Olav Bakken frå Dokka i Nordre Land i Oppland vart funnen død og sterkt forbrend i eit bål ved ein skogsveg i nabokommunen Søndre Land laurdag 3. september i fjor. Både kvinna og sonen hennar hevda i tingretten at dei ikkje hadde innsett kva dei hadde vore med på, og at det først var når dei var på veg bort frå åstaden, at det gjekk opp for dei at trettiseksåringen hadde drepe Bakken.

Obduksjonsrapporten viste at han var i live da han vart sett fyr på, og at drapet skjedde same staden som han vart funnen. To dagar seinare vart dei tre som vart dømde i tingretten, arresterte og sikta i saka.