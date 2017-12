Solberg spår tøffare tider

– Dei neste åra vil bli krevjande. Det blir mindre pengar og meir utgifter. Då må vi prioritere tøffare, sa statsminister Erna Solberg (H) under sin oppsummerande pressekonferanse onsdag.

– Prognosane seier at vi vil få ein økonomisk vekst som er høgare enn normalt dei neste åra. Det gir fleire jobbar. Men vi må ikkje tru at grupper som lenge har hatt problem med å komme inn i arbeidslivet, automatisk kjem i jobb, sa statsministeren.

Ho slo fast at det ikkje er tilstrekkeleg å skape nye jobbar, men at ein også må kvalifiserast til jobbane og at dette blir ei hovudoppgåve for regjeringa framover.

