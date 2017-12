OECD bekymra for den norske bustadmarknaden

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) teiknar eit positivt bilde av utviklinga i norsk økonomi i ein ny spesialrapport som blir lagt fram i dag.

Organisasjonen er likevel tydeleg på at Noreg må bli mindre avhengig av oljeinntektene om velstandsnivået skal sikrast, og dei oppfordrar til ytterlegare reformer for å diversifisere økonomien i større grad enn i dag.

OECD er også bekymra for den norske bustadmarknaden. I rapporten blir det peikt på at pengepolitikken med låg rente for å sikre vekst, har hatt den bieffekten at bustadprisane og kredittgjelda i befolkninga har stige betrakteleg. I rapporten blir Noreg oppfordra til å førebu ein kriseplan for ei mogleg «hard landing» i bustad- og kredittmarknaden. Dette bør inkludere, om nødvendig, ei mogleg utsetting av ei planlagt normalisering i pengepolitikken og målretta grep i skattepolitikken, meiner organisasjonen.

OECDs visegeneralsekretær Mari Kiviniemi overleverte rapporten til finansminister Siv Jensen (Frp) tysdag morgon.

Jensen meiner rapporten gir støtte til politikken regjeringa fører.

– Det er gledeleg at OECDs analysar bekreftar at norsk økonomi er i betring etter oljeprisfallet. Eg merkar meg at OECD deler synet til regjeringa på behovet for omstilling i norsk økonomi, seier Jensen i ei pressemelding.

(©NPK)