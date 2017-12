Norske Skog slår seg konkurs

I ei børsmelding opplyser selskapet at drifta av papirfabrikkane fortset som normalt.

– Konsernets operative verksemd vil bli vidareført i Norske Skog AS med minst mogleg påverknad av konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikkje børsnoterte Norske Skog AS vil vere det nye operative morselskapet i Norske Skog-konsernet og vil fortsette hovudkontorverksemda som har vore driven i Norske Skogindustrier ASA, heiter det i børsmeldinga.

Ifølgje styret har den største sikra kreditoren til konsernet, Oceanwood Capital Management, informert styret om at dei ikkje er villige til å støtte deira løysing.

– Styret og leiinga i Norske Skog har i lang tid arbeidd svært hardt for å oppnå ein frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og dermed unngå ein konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt kome og hadde brei støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Avgjerda i styret om å krevje oppbod er derfor fatta med stor skuffelse over ikkje å ha komme i mål med dette arbeidet, seier Christen Sveaas, styreleiar i Norske Skogindustrier ASA.