Geir Lippestad går av som næringsbyråd i Oslo

Samtidig rokerer byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på to andre byrådar.

Lippestad har sjølv har bedt om å få fråtre stillinga.

– Eg er takknemleg for den jobben Geir har gjort og er glad for at han ikkje forlèt politikken, men går tilbake til bystyret der han vil vere fast representant for Arbeidarpartiet, seier byrådsleiar Raymond Johansen i pressemeldinga.

Tone Tellevik Dahl (Ap) går frå stillinga som byråd for oppvekst og kunnskap til stillinga som byråd for eldre, helse og arbeid. Inga Marte Thorkildsen (SV), som no er byråd for eldre, overtar Dahls byrådspost.