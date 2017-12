ESA gir grønt lys for norske elbilfordelar

Det er skatte- og avgiftsfritaka som ESA har vurdert.

ESA godkjenner tre år med nullmoms på elbilar. Andre tiltak Noreg har meldt inn for nullutsleppsbilar, blir godkjende for seks år, heiter det i ei pressemelding frå EFTAs overvakingsorgan ESA.

– EØS gjer det mogleg for Noreg å subsidiere elbilar for å verne miljøet. Men staten må passe på at den får miljø for kvar krone, seier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA godkjente førre periode med elbilfordelar fram til 31. desember 2017, og den nye perioden trer i kraft frå nyttår. ESA set som føresetnad at nullmomsen skal evaluerast etter to år.

– Nullmomsen åleine utgjer 3,2 milliardar kroner i statsstøtte i året. I ein situasjon med rask teknologisk utvikling som gjer elbilane både betre og billigare, er det viktig å hindre ein overkompensasjon som verken kjem marknaden eller forbrukarane til gode, skriv ESA.

Fritak frå årsavgift og omregistreringsavgift for elbilar er blant tiltaka som er godkjent for seks år. Vidare er det godkjent nullmoms og andre avgiftsfritak på hydrogenbilar i seks år.

(©NPK)